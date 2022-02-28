شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى البطل الأولمبي يحتفل بعقد قرانه على حبيبة عصام لاعبة التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اليوم الاثنين، سيف عيسي لاعب التايكوندو والبطل الأولمبي بعقد قرآنه على حبيبة عصام لاعبة التايكوندو، وسط حضور الأهل والأصدقاء في أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص عدد من نجوم الرياضة ، علي حضور عقد القرآن في مقدمتهم ، مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، والبطلة الأولمبية هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو، والبطل الأولمبي الأردني أحمد أبوغوش، ومحمد إيهاب بطل رفع الأيقال المصري.