شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى البطل الأولمبي يحتفل بعقد قرانه على حبيبة عصام لاعبة التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل اليوم الاثنين، سيف عيسي لاعب التايكوندو والبطل الأولمبي بعقد قرآنه على حبيبة عصام لاعبة التايكوندو، وسط حضور الأهل والأصدقاء في أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر.
وحرص عدد من نجوم الرياضة ، علي حضور عقد القرآن في مقدمتهم ، مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، والبطلة الأولمبية هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو، والبطل الأولمبي الأردني أحمد أبوغوش، ومحمد إيهاب بطل رفع الأيقال المصري.
وكان سيف عيسى، قد خضع ، إلى عملية جراحة الغضروف الداخلى للركبة ، ونشر والده عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا للاعب خلال تواجده فى المستشفى ، و علق عليها إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير
وشهدت الفترة التي أعقبت أوليمبياد طوكيو مشاركة سيف عيسى في 3 بطولات كانت البداية مع بطولة ألبانيا التي حصد خلالها الميدالية الفضية بعد خسارته أمام اليوناني أبوستولوس تيليكوستوجلو، بعدها شارك عيسى في بطولة مونتيجومرى واستطاع الفوز بالميدالية الذهبية ايضًا، ثم كرر انجازه بالتتويج بذهبية بطولة باكستان المفتوحة مساء اليوم.