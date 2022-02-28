شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى للزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3/1 فىإطار الجولة الثامنة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

فيما تقام الجولة التاسعة عشرة الجمعة المقبل بمواجهات بين كل من، الأهلى مع سموحة والشمس مع سبورتنج والصيد مع أصحاب الجياد والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع الزهور ووادى دجلة مع الطيران.

وتستضيف صالة القناة بالإسماعيلية قمة نهائيات دورى الكرة الطائرة للرجال لتحديد البطل بين الأهلى والزمالك يوم 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.