شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 28 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 28 / 2 / 2022 مباراتين في غاية القوة والإثارة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري.

الاتحاد 1 / 1 الطلائع

في المباراة الأكثر جماهيرية، حسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينها على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

سجل الأنجولى مابولولو هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وتعادل أحمد سمير لطلائع الجيش في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة احتل نادى الاتحاد السكندرى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة جمعها من 11 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل خمس مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.

فى المقابل رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين و4 تعادلات وخمس خسائر، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

ايسترن كومباني 1 / 0 سيراميكا

وفي اللقاء الآخر، فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم.

أحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .