شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 28 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضى ويمنحه راتب شهرين ،موسيمانى يستبعد 10 لاعبين من مواجهة الأهلى وفاركو بقيادة ياسر إبراهيم ،الأهلي يترقب رد طبيب قلب شهير على أشعة بانون وكوكا .

موسيمانى يستبعد 10 لاعبين من مواجهة الأهلى وفاركو بقيادة ياسر إبراهيم

استبعد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، 10 لاعبين من مواجهة فاركو، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضى ويمنحه راتب شهرين

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فسخ التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالتراضى، بعد تدهور نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

إيسترن كومبانى يحقق الفوز الأول فى الدورى على حساب سيراميكا

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم. أسامة نبيه مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك بعد فسخ العقد مع كارتيرون يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد فسخ عقد الفرنسى باتريس كارتيرون بالتراضى.

تقدم حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك باستقالته من المهمة الفنية فى ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وآخرها أمام هليوبوليس بنتيجة 3 / 2 فى انطلاق الدور النهائى للدورى.