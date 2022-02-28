شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يبدأ مهام عمله مع الزمالك ويطالب اللاعبين باستعادة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أسامة نبيه المدرب العام الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس مهام عملهم اليوم بالتواجد في ملعب دريم بالسادس من أكتوبر لقيادة تدريب الفريق الأبيض.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة فيوتشر المقرر لها بعد غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، و تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وعقد أسامة نبيه جلسة مطولة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق التدريب اليوم في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى ، ووجه لهم عدة رسائل للاعبي الفريق لتحفيزهم على الظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد من أجل عودة الفريق لمكانته المعهودة والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

كما شدد نبيه على ضرورة تقدير اللاعبين لقميص نادي الزمالك والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات.