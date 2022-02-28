شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الأثنين 28 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الاخبار الهامة في مقدمتها فسخ العقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وتعيين اسامة نبيه مديرا فنيا مؤقتا امام فيوتشر في مباراة الاربعاء المقبل.

مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضى ويمنحه راتب شهرين

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فسخ التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالتراضى، بعد تدهور نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى منصور، فى فيديو بثه على الموقع الرسمى للزمالك، إنه تم عقد جلسة مع كارتيرون واعترف خلالها بصحة التسجيل الصوتى الذى نسب إليه، وإنه كان يخشى الإطاحة به فى أى وقت.

كارتيرون: حزين لرحيلى عن الزمالك وتمنيت حصد بطولة أخرى مع الفريق

أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون عن حزنه الشديد للرحيل عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بعد الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، مؤكدًا إنه كان يأمل فى الاستمرار لحين حصد بطولة أخرى مع الفريق.

,أضاف كارتيرون، أنه فضل فسخ التعاقد بالتراضى وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" للحفاظ على علاقته بالنادى وإمكانية العودة مرة أخرى للفريق.

ووجه الفرنسى كارتيرون الشكر لجمهور الزمالك واللاعبين ومجلس الإدارة على الفترة التى قضاها مع الفريق متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.

تكليف أمير وأحمد مرتضى وجمال عبد الحميد بالبحث عن مدير فنى جديد للزمالك

كلف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك كلاً من أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى أعضاء مجلس الإدارة بالبحث عن مدير فنى جديد لتولى قيادة الفريق.

وطلب مرتضى منصور من أحمد وأمير وجمال عبد الحميد بدأ البحث عن مدير فنى جديد يليق باسم نادى الزمالك، بعد أن تم فسخ التعاقد بالتراضى مع الفرنسى باتريس كارتيرون.

نبيه وعبد المقصود وطاهر يبدأون عملهم فى الزمالك استعدادًا لفيوتشر

بدأ أسامة نبيه المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس مهام عملهم اليوم بالتواجد فى ملعب دريم بالسادس من أكتوبر لقيادة تدريب الفريق الأبيض.

مرتضى منصور يوجه بسرعة تسليم كارتيرون جميع مستحقاته

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة القانونية بالنادى برئاسة أحمد جلال إبراهيم بتوقيع التسوية النهائية مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، والذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضي اليوم بحضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

كارتيرون يودع لاعبى الزمالك فى التدريب.. وأمير مرتضى يمنحه درع النادى

حضر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك لتدريب اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر ومعاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس برفقة أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وحرص الجهاز الفني السابق على وداع اللاعبين بعد رحيل المدير الفني ومعاونيه بالتراضى عن تدريب الفريق، وقام أمير مرتضى بمنح درع النادي لكارتيرون.

كارتيرون يشكر مجلس إدارة وجماهير الزمالك

قدم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وذلك بعد الدعم الذى قدموه خلال الفترة الماضية.

كما حرص كارتيرون خلال جلسته مع رئيس الزمالك على تقديم الشكر للجماهير التي ساندته خلال الفترة الماضية، موضحا أنه كان يتمنى تحقيق نجاحات جديدة.

طارق حامد يخوض تدريبات الجرى بالكرة

أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات الجري بالكرة حول الملعب على هامش تدريب الفريق اليوم والذى أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

ويعاني حامد إصابة عبارة عن كدمة فى الركبة تسببت فى غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.