شكرا لقرائتكم خبر عن هدف زيزو في الوداد الأفضل بالجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حساب دورى ابطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هدف أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك في شباك الوداد المغربى، كأفضل هدف في الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.

ونشر حساب بطولة دورى أبطال أفريقيا على موقع "تويتر"، فيديو لهدف أحمد سيد زيزو في شباك الوداد المغربى كأفضل هدف في الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا، معلقا عليه: "جهد أحمد سيد زيزو اللامع للزمالك هو بالتأكيد هدف الأسبوع".

وأنهى سجل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك حالة سوء الحظ التي لاحقته في المشاركات الأفريقية مع الفريق الأبيض، بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في شباك الوداد المغربي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ورغم تألق زيزو، سواء مع المنتخب أو نادى الزمالك، إلا أنه لم يسجل في المشاركات الأفريقية بالقميص الأبيض قبل لقاء الوداد، خاصة أن اللاعب كان يواجه حظاً غريباً فى ارتطام تسديداته المميزة بالقائم أو العارضة خلال المواجهات الأفريقية والتي كان أخرها في مباراة بترو أتليتكو التي أقيمت بالقاهرة بالجولة الأولى.

شارك زيزو مع الزمالك في 21 مباراة بدوري أبطال أفريقيا خلال 3 نسخ، صنع خلالهم 4 أهداف لكنه لم يسجل مع الفريق الأبيض.

بينما في كأس الكونفدرالية 2018/ 2019، والتي توج بها الزمالك، شارك زيزو في 9 مباريات صنع هدفاً ولم يسجل أيضاً.

وبشكل عام شارك زيزو مع الزمالك في 120 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً أخر.