شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 28 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ،على تحفيز أحمد عبد القادر جناح الفريق الأحمر من أجل تقديم أفضل ما لديه الفترة المقبلة، والتأكيد للاعب على أهمية دوره مع الأهلي وحاجة الفريق لجهود كل اللاعبين خلال الفترة القادمة سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.
وحاول موسيماني شرح بعض الملاحظات الخاصة بعبد القادر من أجل تدراكها فى المباريات القادمة، خاصة فى أداء الدور الدفاعي وضرورة استغلال مهاراته الفردية فى المراوغة والاختراق بشكل أفضل، وطالبه بضرورة التعاون مع زملائه بما يخدم مصلحة الفريق الجماعية في تحقيق الانتصارات.
استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ياسر إبراهيم مدافع الفريق من قائمة مباراة الأهلي التى ستواجه فاركو غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري، بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الخلفية.
كانت البداية بعدما اشتكى ياسر إبراهيم من آلام فى العضلة الخلفية بعد مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، حيث شعر بإجهاد فى العضلة الخلفية، وهو ما تسبب فى عدم مشاركة اللاعب فى مران فريقه الجماعي أمس الأحد واشتكى قبل مران اليوم من استمرار الآلام في العضلة الخلفية، لذا فضل الجهاز الفني استبعاده خشية من تعرضه للإصابة والغياب لفترة طويلة.
حدد محمد مغربي ومحمد ياسر لاعبا الأهلي الشباب والمعاران إلى نادي تيبليتسه السلوفاكي الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى سلوفاكيا لبدء رحلتهما الاحترافية مع ناديهما الجديد، والذي يلعب فى دوري الدرجة الأولى بسلوفاكيا.
ووافق مسئولو النادي الأهلي على احتراف مغربي وياسر فى صفوف نادي تيبليتسه السلوفاكي لمدة موسمين ونصف مع أحقية مسئولى القلعة الحمراء فى قطع إعارة أى من الثنائي فى أى وقت طوال مدة الإعارة.