شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 28 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ،على تحفيز أحمد عبد القادر جناح الفريق الأحمر من أجل تقديم أفضل ما لديه الفترة المقبلة، والتأكيد للاعب على أهمية دوره مع الأهلي وحاجة الفريق لجهود كل اللاعبين خلال الفترة القادمة سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

وحاول موسيماني شرح بعض الملاحظات الخاصة بعبد القادر من أجل تدراكها فى المباريات القادمة، خاصة فى أداء الدور الدفاعي وضرورة استغلال مهاراته الفردية فى المراوغة والاختراق بشكل أفضل، وطالبه بضرورة التعاون مع زملائه بما يخدم مصلحة الفريق الجماعية في تحقيق الانتصارات.