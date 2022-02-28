شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الحفيظ بكورونا وتخلفه عن السفر مع الأهلي للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية وتم عزله تطبيقا لبروتوكول الإصابة بفيروس كورنا التابع لوزارة الصحة.

وتخلف سيد عبد الحفيظ عن مرافقة فريق الأهلي الذي توجه إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مسحة عبد الحفيظ هي الوحيدة التي جاءت إيجابية، بينما جاءت مسحات باقي الفريق سواء لاعبين أو جهاز فني سلبية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز غدًا.

وضمت قائمة الفريق 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.