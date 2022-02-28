شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إصابة عبد الحفيظ بكورونا وغيابه عن آخر تدريبين للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المسحة الطبية التي لها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا، حيث اشتكى عبد الحفيظ من أعراض البرد خلال مباراة فريقه الماضية ضد صن داونز الجنوب أفريقي.

وغاب عبد الحفيظ عن مران الأهلي أمس الأحد واليوم الاثنين وخضع لمسحة طبية أثبتت اصابته بفيروس كورونا.

وتعرض سيد عبد الحفيظ للإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها ، وتم عزله تطبيقا لبروتوكول الإصابة بفيروس كورنا التابع لوزارة الصحة.

وتخلف سيد عبد الحفيظ عن مرافقة بعثة الأهلي إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مسحة عبد الحفيظ هي الوحيدة التي جاءت إيجابية، بينما جاءت مسحات باقي الفريق سواء لاعبين أو جهاز فني سلبية.