شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدى تدريبه الأول تحت قيادة أسامة نبيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك أول تدريب لهم اليوم بعد العودة من المغرب تحت القيادة الفنية الأولى لأسامة نبيه المدير الفني المؤقت للفريق الذى تعاقد معه مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور على خلفية خسارة الفريق الأبيض أمام الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

جانب من مران الزمالك اليوم

كان باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق رحل عند القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة اليوم بالتراضى وتم تشكيل جهاز فنى مؤقت بقيادة أسامة نبيه ويعاونه أحمد عبد المقصود وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى وأحمد حسنى مديرا إداريا ، ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي .



أسامة نبيه أسامة نبيه

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر بعد غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة والتي يبحث فيها الزمالك عن العودة لنغمة الإنتصارات الغائبة من فترة .

واكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا أساسيين في مباراة الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بخوض تدريبات استشفائية خلال المران اليوم الاثنين والذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

مران الزمالك اليوم

وفضل أسامة نبيه المدرب العام للفريق عدم مشاركة الأساسيين بمباراة المغرب، في التدريبات الجماعية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وعقد أسامة نبيه جلسة مطولة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق التدريب اليوم في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى ، ووجه لهم عدة رسائل للاعبي الفريق لتحفيزهم على الظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد من أجل عودة الفريق لمكانته المعهودة والمنافسة بقوة على جميع البطولات.



الجهاز الفنى الجديد للزمالك الجهاز الفنى الجديد للزمالك

كما شدد نبيه على ضرورة تقدير اللاعبين لقميص نادي الزمالك والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات.



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