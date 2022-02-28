شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبى الزمالك فى أول تدريب يقوده أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في منتصف الملعب وذلك خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

وركز الجهاز الفني للزمالك على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية، حيث شهدت التقسيمة ندية وحماسا بين جميع اللاعبين فى المران الأول للجهاز الفنى الجديد بقيادة أسامة نبيه ويعاونه أحمد عبد المقصود كمدرب عام وأيمن طاهر كمدرب حراس مرمى وأحمد حسنى مديرا إداريا ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون على خلفية الفريق الكروى أمام الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف .