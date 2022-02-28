ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 28 / 2 / 2020

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القاهرة - سامية سيد - ارتقى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى لصدارة هدافي الدوري المصري مناصفة مع مروان حمدى مهاجم سموحة بعدما سجل هدفا لفريقه في مرمى طلائع الجيش

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينها على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل الأنجولى مابولولو هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وتعادل أحمد سمير لطلائع الجيش في الدقيقة 71.

وفي اللقاء الآخر، فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم، وأحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم الاثنين 28 / 2 / 2020

مابولولو الاتحاد السكندري 6

مروان حمدي سموحة 6

محمد هلال البنك الأهلي 5

بيرسي تاو الأهلي 5

محمود وادي بيراميدز 5

أحمد سيد زيزو الزمالك 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5