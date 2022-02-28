شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادًا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم تدريبات قوية لحراس الأبيض وذلك خلال مران اليوم الاثنين والذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

وشهدت تدريبات حراس الزمالك مشاركة كل من: محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء، بينما أدى محمد أبوجبل تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وبدأ أسامة نبيه المدرب العام الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس مهام عملهم اليوم بالتواجد في ملعب دريم بالسادس من أكتوبر لقيادة تدريب الفريق الأبيض بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق الأبيض .