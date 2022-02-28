شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 28 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدورى المصري اليوم الإثنين 28 / 2 / 2022 شهد تراجع الإسماعيلى للمركز الأخير بدلاً من إيسترن كومبانى، بعد إقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري.

في المباراة الأكثر جماهيرية، حسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وبهذه النتيجة احتل نادى الاتحاد السكندرى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة جمعها من 11 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل خمس مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا بينما استقبلت شباكه 18 هدفا، فى المقابل رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين و4 تعادلات وخمس خسائر، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد، وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .



جدول ترتيب الدورى المصري

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري كالتالي: