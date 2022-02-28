شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد شروطه لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة الزمالك عدة شروط يجب توافرها فى المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق، الذى سيتم تعيينه خلال الفترة المقبلة خلفا الفرنسي باتريس كارتيرون الذى أنهى علاقته مع الزمالك بالتراضي عقب تدهور النتائج مؤخرا.
وجاء فى مقدمة الشروط أن يكون على خبرة بالعمل فى أفريقيا للحصول علي لقب دوري أبطال أفريقيا، ويتم التعاقد معه حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد فى حال تقديم أوراق اعتماده.
وفسخ مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، فى ظل تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة امام الواداد المغربى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى دورى أبطال أفريقيا.
وتم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين بعد الجلسة التى جمعتهما بمقر النادى فى ميت عقبة .
وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك جلسة جمعت إدارة نادى الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لبحث فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد اتخاذ الإدارة البيضاء قراراً برحيل المدرب الفرنسى على خلفية تراجع نتائج الفريق، ويرغب كارتيرون فى الحصول على قيمة الشرط الجزائى المقدر بـ300 ألف دولار، فيما تحاول إدارة الزمالك تخفيض المبلغ.
وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن هناك 4 مدربين لخلافة كارتيرون، وهم السويسرى جروس، والبرتغالى باتشيكو، ومدرب إسبانى يملك اسما كبيرا فى أوروبا لم يسبق له التدريب فى مصر، ومدرب آخر تتكتم إدارة الزمالك عن أى تفاصيل تخصه حتى هذه اللحظة.