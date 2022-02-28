شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد شروطه لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة الزمالك عدة شروط يجب توافرها فى المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق، الذى سيتم تعيينه خلال الفترة المقبلة خلفا الفرنسي باتريس كارتيرون الذى أنهى علاقته مع الزمالك بالتراضي عقب تدهور النتائج مؤخرا.

وجاء فى مقدمة الشروط أن يكون على خبرة بالعمل فى أفريقيا للحصول علي لقب دوري أبطال أفريقيا، ويتم التعاقد معه حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد فى حال تقديم أوراق اعتماده.

وفسخ مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، فى ظل تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة امام الواداد المغربى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى دورى أبطال أفريقيا.