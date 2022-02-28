شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مصطفى مرعى من تدريب بايونيرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مصطفى مرعى المدير الفني لبايونيرز باستقالته من تدريب الفريق بجانب جهازه المعاون بالكامل وذلك بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها الفريق اليوم أمام الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ20 لمسابقة القسم الثانى .

وتجمد رصيد بايونيرز عند 25 نقطة في المركز العاشر بالمجموعة الثالثة ، ويعيش الفريق حالة من عدم الإتزان خلال المباريات الأخيرة وأدت لتقهقر ترتيب الفريق الصاعد حديثا للقسم الثانى عند المركز الـ10 .

كان مصطفى مرعى صاحب إنجاز صعود بايونيرز من الدرجة الثالثة إلى الثانية ، ورغم نتائجه الجيدة مع الدور الأول وتحقيقه للعديد من المفاجآت إلا أن النتائج تراجعت ليرحل المدير الفني مكتفيا بالفترة الماضية مع الفريق .

ويسعى فريق الزرقا بقيادة سمير موسى إلى الهروب من شبح الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة وجدد آماله فى البقاء بالقسم الثانى خاصة وأن الفريق يعيش حالة من الإستقرار الفنى دفعته لتقديم نتائج جيدة مع الدور الثانى .