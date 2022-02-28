طارق العشرى: فرضنا شخصيتنا على الاتحاد السكندرى والقادم أفضل للطلائع

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القاهرة - سامية سيد - قال طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش إن لاعبيه استطاعوا فرض شخصيتهم على نظرائهم فى الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف العشرى في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، "كنت طمعان في الثلاث نقاط نظرا للظروف التي يمر بها الاتحاد السكندرى، ولكن التعادل ليس سيئا والقادم أفضل في النتائج بالنسبة لفريق طلائع الجيش".

وتابع المدير الفني لفريق طلائع الجيش، "الحمد لله بطولة كأس الرابطة أفادتنا بشكل كبير جدا واستعدينا بشكل ممتاز ونملك مجموعة عالية من اللاعبين ولست راضيا عن مكاننا في جدول ترتيب الدورى العام ولكن النقطة التي حصدناها من الاتحاد مهمة".

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينها على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

سجل الأنجولى مابولولو هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء حصل عليها خالد الغندور بعد تعرضه للدفع من مدافع طلائع الجيش ليحتسبها محمود عاشور دون تردد وأكدت تقنية الفيديو صحتها.

وتعادل أحمد سمير لطلائع الجيش في الدقيقة 71 بعد تمريرة طويلة من مصطفى الزنارى إلى أحمد سمير الذى ينفرد بأحمد يحيى ويسجل أول أهدافه في الدورى هذا الموسم.