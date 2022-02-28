شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان عن نسبة أهداف باسم مرسى مع سيراميكا: توقعت أفضل من كده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد زيدان نجم منتخبنا الوطنى الأسبق على نسبة أهداف باسم مرسي مع سيراميكا مؤكدًا أنه توقع أن تكون أعلى من ذلك لا سيما أنه لاعب قوي ويتميز بالروح القتالية العالية أمام مرمى المنافسين.

قال زيدان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": " باسم مرسى لاعب قوي ويمتلك خبرات كبيرة لكن نسبة تهديفه مع سيراميكا من المفترض أن تكون أفضل من ذلك لأنه يبذل مجهودا جبارا".

ويبذل باسم مرسى قصارى جهده في التدريبات الجماعية لفريقه من أجل الوصول إلى أعلى "فورمة" ممكنة لا سيما أن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا مقتنع بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية وهو ما جعلهم يتعاقدون معه.

وشارك باسم مع سيراميكا في 11 مباراة، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا أمام المقاولون العرب، في الجولة الثامنة، ولم يصنع أي هدف.

وكانت أفضل فترات باسم مرسي مع الزمالك حيث سجل مع الفريق الأبيض 50 هدفًا، وصنع 15 آخرين، خلال 137 مباراة لعبها برفقة الفريق في مختلف البطولات.

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم.

أحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .