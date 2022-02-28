شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة محمود متولى البدنية قبل عودته للمشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود متولي مدافع الأهلي موعد دخوله قائمة مباريات فريقه الرسمية، عقب تعافيه من الإصابة العضلية التى لحقت به قبل السفر إلى قطر لأداء برنامج تأهيلي ويصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وينتظر دخوله قائمة مباريات فريقه.

وخاض محمود متولي برنامجاً تأهيلياً على شقين خلال وجوده فى قطر قبل العودة والانتظام في تدريبات الأهلي، الأول فنى والآخر بدنى، ووصل إلى الجاهزية البدنية للمشاركة في المباريات بنسبة 100%، وهو ما دفع الجهاز الفني لمشاركته فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ولكن تم استبعاده لمنحه الوقت الكافى لاستعادة الفورمة الفنية قبل خوض المباريات الرسمية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز غدًا.

وضمت قائمة الفريق 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.