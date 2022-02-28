الامارات | إصابة لاعب يوفنتوس الجديد زكريا.. تعرف إلى مدة غيابه

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب يوفنتوس الجديد زكريا.. تعرف إلى مدة غيابه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب لاعب وسط منتخب سويسرا ويوفنتوس الإيطالي دينيس زكريا الوافد اليه في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي لإصابة في فخذه كما اعلن ناديه الإثنين، ستبعده عن الملاعب لقرابة ثلاثة اسابيع.

وأصدر يوفنتوس بيانا اشار فيه إلى أن "فترة تعافي اللاعب تستغرق نحو 20 يوما".

وتعرض زكريا للاصابة قبيل نهاية الشوط الاول من مباراة فريقه ضد امبولي (3-2) في الدوري المحلي السبت ولم يستطع اكمالها.

ويعاني يوفنتوس من اصابات عدة في صفوفه وتحديدا الجناح فيديريكو كييزا ولاعب الوسط الأميركي وستون ماكيني والمدافع المخضرم جورجو كييليني والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

ونجح يوفنتوس بعد نتائج متذبذبة في مطلع الموسم الحالي بالارتقاء في سلم ترتيب الدوري المحلي ويحتل حالياً المركز الرابع متخلفاً بفارق 7 نقاط فقط عن المتصدرين نابولي وميلان.

ومن المتوقع ان يعود زكريا الى صفوف السيدة العجوز خلال مباراة فريقه ضد إنتر بعد النافذة الدولية نهاية مارس المقبل.

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