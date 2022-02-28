شكرا لقرائتكم خبر الـ22 جولة ظهور البطاقات الحمراء في الوقت «الضائع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نفسها كأكثر جولة تشهد بطاقات حمراء هذا الموسم، وذلك بعد أن خرجت 6 مرات خلال 5 مباريات.

وظهرت البطاقة الحمراء 4 مرات في آخر دقائق للوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما ظهرت مرة واحدة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة الـ30، ومرة عند الدقيقة الـ74.

رقم سلبي آخر في الجولة وهو ظهور البطاقة الصفراء بكثافة عالية، حيث أخرجت 37 مرة.

كما شهدت الجولة احتساب 4 ضربات جزاء، إضافة إلى أرقام أخرى جديدة خلال المباريات الثماني التي انتهت 7 منها بانتصارات، فيما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

في المقابل، وصل عدد الأهداف المسجلة في هذه الجولة إلى 27 هدفا وهو رقم كبير خلال جولة واحدة.

أرقام أخرى فرضتها الجولة

الحاصلون على حمراوات بالدقائق







(90 + 4) لاعب الرائد ريني سانتوس أمام ضمك



(90 + 9) لاعب الهلال مصعب الجوير أمام الحزم



(90 + 4) لاعب الأهلي محمد خبراني أمام الاتحاد



(90 + 5) لاعب الفيصلي أحمد عسيري أمام الباطن



(74) لاعب التعاون سليمان هزازي أمام الطائي



(30) لاعب ضمك دوماغوج أنتوليتش أمام الرائد



أرقام أخرى فرضتها الجولة