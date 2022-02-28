تعرف على عقوبات الأسبوع الـ20 بدورى القسم الثانى

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة مجدي الشيخ، اجتماعا اليوم من أجل مناقشة التقارير الخاصة بالجولة الـ20 لمسابقة الدورى، وتضم لجنة مسابقات القسم الثاني كلًا من مجدي الشيخ رئيسا وعضوية ياسر رأفت وعصام محمود ومحمد سكر وأحمد رضوان.