شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات الأسبوع الـ20 بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة مجدي الشيخ، اجتماعا اليوم من أجل مناقشة التقارير الخاصة بالجولة الـ20 لمسابقة الدورى، وتضم لجنة مسابقات القسم الثاني كلًا من مجدي الشيخ رئيسا وعضوية ياسر رأفت وعصام محمود ومحمد سكر وأحمد رضوان.
مباراة كفر الشيخ × سبورتنج التي أقيمت يوم الخميس الموافق 24/2/2022م
- إيقاف أحمد عماد محمد مدرب نادي سبورتنج "مباراة واحدة" للطرد لحصوله على الإنذار الثاني فى المباراة.
مباراة بورتو السويس × المريخ التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 25/2/2022م
- إيقاف اللاعب/ محمد رجب السيد لاعب نادي المريخ " ثلاث " مباريات و غرامة مالية قيمتها 3000 جنية للطرد لضرب الخصم بدون كرة.
- توقيع غرامة مالية على نادي المريخ قيمتها 4000 جنيه "أربعة آلاف جنيه" لنزول أحد المنتمين لناديكم ارض الملعب للاعتراض علي طاقم الحكام.
- إيقاف اللاعب/ صلاح هشام صلاح خليل لاعب نادي بورتو السويس "مباراتين".
وغرامة مالية قيمتها 2000 جنيه للطرد للسلوك العنيف.
مباراة المنيا × بترول أسيوط التي أقيمت السبت الموافق 26/2/2022م
- إيقاف اللاعب/ إبراهيم الجرايحى السيد إبراهيم لاعب نادي المنيا "مباراة واحدة" وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.
مباراة السكة الحديد × الترسانة التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 25/2/2022م.
- إيقاف كريم ابراهيم ابوخليل طبيب نادي الترسانة "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 10000جنيه لما بدر منه تجاه طاقم التحكيم عقب نهاية المباراة.
مباراة بتروجيت × الإنتاج الحربي التى أقيمت الجمعة الموافق 25/2/2022م .
- إيقاف علي عاشور مساعد مدرب نادي بتروجيت "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.
- توقيع غرامة مالية على نادى بتروجيت قيمتها 5000 جنيه لما بدر من عامل غرفة الملابس تجاه الحكم.
مباراة تليفونات بني سويف × مركز شباب طامية التي أقيمت السبت الموافق 26/2/2022م
- إيقاف مدحت مصطفي محمد استشاري تغذية مركز شباب طامية " ثمانية مباريات" وغرامة مالية قيمتها 10000جنيه للطرد لسب حكام المباراة.