شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: سيتم تفعيل بند شراء التونسى "بن عيفية"..وحققنا فوزا مهمًا على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن فريقه كان يحتاج إلى الفوز الذى حققه على سيراميكا بهدف نظيف من أجل اكتساب الثقة، في المباراة التي جمعتها اليوم في إطار الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

وقال خالد عباس في تصريحات بعد المباراة: "الحمد لله على أول فوز لنا في الدورى وحابب أشكر المهندس نصر عبد العزيز رئيس النادى اللى واقف وراء الفريق ولم يتأخر عن أي صفقة طلبها علاء عبد العال، والفريق كان غائب عنه المهاجمين أحمد أمين أوفا وفراس بن عيفية".

وأصاف خالد عباس: "خلال هذا الأسبوع سيتم تفعيل بند شراء التونسى فراس بن عيفية ليكمل معنا لمدة 5 سنوات بعد موافقة علاء عبد العال ونصر عبد العزيز رئيس إيسترن كومبانى".

وفاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم.

أحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح.

بهذه النتيجة رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 6 نقاط جمعها من فوز وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف.