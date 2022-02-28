شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش يتعادلان 1/1 في الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينها على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

سجل الأنجولى مابولولو هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء حصل عليها خالد الغندور بعد تعرضه للدفع من مدافع طلائع الجيش ليحتسبها محمود عاشور دون تردد وأكدت تقنية الفيديو صحتها.

وتعادل أحمد سمير لطلائع الجيش في الدقيقة 71 بعد تمريرة طويلة من مصطفى الزنارى إلى أحمد سمير الذى ينفرد بأحمد يحيى ويسجل أول أهدافه في الدورى هذا الموسم.

وأهدر لاعبو الجيش العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد يحيى حارس الاتحاد، وطالبوا بركلة جزاء في أول 5 دقائق واستدعى حكام الفيديو الحكم محمود عاشور الذى أكد أن اللعبة لا تستحق ركلة الجزاء.

وكاد بواتينج ان يمنح الاتحاد فوزا قاتلا على طلائع الجيش، بعدما سدد كرة قوية فى الدقيقة 95 لكن ارتطمت فى القائم ويشتتها دفاع الجيش.

بهذه النتيجة احتل نادى الاتحاد السكندرى المركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة جمعها من 11 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل خمس مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 16 هدفا بينما استقبلت شباكه 18 هدفا.

فى المقابل رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين و4 تعادلات وخمس خسائر، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: مصفى الزنارى، خالد سطوحى، محمد ناصف، زولا

الوسط: مهند لاشين، عمرو السيسى، شيكا، ميدو جابر، كريم الطيب

الهجوم: فيكتورى

بينما دخل الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبدالله نصيب

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، سيمبورى، بنجامين

الهجوم: مابولولو