شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخوض تدريبات الجرى بالكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات الجري بالكرة حول الملعب على هامش تدريب الفريق اليوم والذى أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

ويعاني حامد إصابة عبارة عن كدمة فى الركبة تسببت فى غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن تعيين أسامة نبيه مدربًا عامًا للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وكشف طارق حامد عن حجم إصابته لكل الجماهير الزملكاوية، مؤكدا أنه تأخر عليهم فى إيضاح الأمر إلا أنها إصابة قوية وهى ما أجلته عن الظهور حتى الوقت الحالى.

وكتب طارق حامد عبر حسابه على فيس بوك، "الإصابة عبارة عن Righat knee posterolateral corner injury " وهى للأسف إصابة صعبة ومعقدة، أنا حاليا فى مرحلة التأهيل، أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها علشان أرجع للملعب في أسرع وقت ممكن".

ويغيب طارق حامد عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية وهو ما أفقد خط وسط الفريق الأبيض أحد أعمدته الأساسية وأدت لخسارة الفريق للعديد من المباريات سواء بالدورى أو أفريقيا بدورى أبطال أفريقيا .

ويسابق اللاعب الزمن من أجل العودة في أقرب وقت في ظل ارتباط الزمالك بعدد من المباريات القوية داخليا وخارجيا وعدم وجود البديل الكفء في مركزه .