شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى يسافران إلى سلوفاكيا الجمعة لبدء رحلة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد محمد مغربي ومحمد ياسر لاعبا الأهلي الشباب والمعاران إلى نادي تيبليتسه السلوفاكي الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى سلوفاكيا لبدء رحلتهما الاحترافية مع ناديهما الجديد، والذي يلعب فى دوري الدرجة الأولى بسلوفاكيا.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على احتراف مغربي وياسر فى صفوف نادي تيبليتسه السلوفاكي لمدة موسمين ونصف مع أحقية مسئولى القلعة الحمراء فى قطع إعارة أى من الثنائي فى أى وقت طوال مدة الإعارة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي فى استعادة الثنائي أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة بموسم 2023ــ 2024.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز غدًا.

وضمت قائمة الفريق 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.