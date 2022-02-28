شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: باسم مرسى "صعب" يرجع لنسخة الزمالك مع سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسماعيل يوسف نجم الزمالك الأسبق إن باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا قادر على العودة إلى التهديف في الفترة المقبلة لكن من الصعب عودته للنسخة التي كان عليها مع الزمالك.

أكد يوسف في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أن باسم مرسي يستطيع العودة إلى التألق ولكن من الصعب وصوله إلى المستوى الذى كان عليه في وقت سابق مع الزمالك لافتًا إلى أن اللاعب يجتهد للوصول إلى فورمته.

وأشار "تيجانا" إلى أن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا يدفع به أساسيًا في المباريات رغم غيابه عن التهديف ويعطيه الثقة كاملة ومصر عليه خصوصا أن وصوله للقوة التهديفية التي كان عليها ستصنع الفارق مع سيراميكا.

ويبذل باسم مرسى قصارى جهده في التدريبات الجماعية لفريقه من أجل الوصول إلى أعلى "فورمة" ممكنة لا سيما أن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا مقتنع بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية وهو ما جعلهم يتعاقدون معه.

وشارك باسم مع سيراميكا في 11 مباراة، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا أمام المقاولون العرب، في الجولة الثامنة، ولم يصنع أي هدف.

وكانت أفضل فترات باسم مرسي مع الزمالك حيث سجل مع الفريق الأبيض 50 هدفًا، وصنع 15 آخرين، خلال 137 مباراة لعبها برفقة الفريق في مختلف البطولات.

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم.

أحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .