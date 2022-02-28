شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم تليفونات بنى سويف 0/1 وديًا استعدادًا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق نادي بيراميدز على نادى تليفونات بني سويف بهدف دون مقابل فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوى، في إطار الإعداد لمباراتي المقاولون العرب والأهلي في الدوري، والصفاقسي التونسي والأهلي طرابلس الليبي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف اللقاء الوحيد دودو الجباس فى الشوط الثاني، بينما أضاع محمود صابر ركلة جزاء احتسبت لصالح الفريق في نفس الشوط.

ولعب بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسين السيد - أسامة جلال - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم توريه - هشام محمد - محمد صادق - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي

وشارك في الشوط الثاني من اللقاء، الحارس الشاب يوسف نادر، ودودو الجباس، وإيريك تراوري، وعبد الله مجدي، وأحمد فوزي، وعمر جابر، وعبد الرحمن صميدة، وصلاح الدين يحيى.