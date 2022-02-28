شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى أولى جولات نهائيات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 29 / 26 فى أولى جولات الدور الأول من نهائيات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 .

كما شهدت نفس الجولة فوز الزمالك على الشمس بنتيجة 37 / 35 ، فيما تقام الجولة الثانية يوم 15 مارس المقبل بلقاءين بين، طلائع الجيش مع الزمالك والبنك الأهلى مع الشمس وسبورتنج مع الأهلى.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إنطلاق المرحلة النهائية لدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2021/2022 والذى يقام على دورتين مجمعتين، حيث تقام الدورة المجمعة الأولى أيام 9 ,10,11مارس الجارى، فيما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29,30,31 مارس الجارى أيضا. وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى ختام الدورى 31 مارس المقبل فى السادسة مساءً.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر أبريل بالكامل، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل.