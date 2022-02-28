شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز عبد القادر فى جلسة خاصة بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ،على تحفيز أحمد عبد القادر جناح الفريق الأحمر من أجل تقديم أفضل ما لديه الفترة المقبلة، والتأكيد للاعب على أهمية دوره مع الأهلي وحاجة الفريق لجهود كل اللاعبين خلال الفترة القادمة سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

وحاول موسيماني شرح بعض الملاحظات الخاصة بعبد القادر من أجل تدراكها فى المباريات القادمة، خاصة فى أداء الدور الدفاعي وضرورة استغلال مهاراته الفردية فى المراوغة والاختراق بشكل أفضل، وطالبه بضرورة التعاون مع زملائه بما يخدم مصلحة الفريق الجماعية في تحقيق الانتصارات.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز غدًا.

وضمت قائمة الاهلى 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.