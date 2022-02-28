شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخصص زيا موحدا لمراقبى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة مجدى الشيخ، مع مراقبى المسابقات، فى الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الجبلاية، على تصنيف المراقبين فى القسم الأول والثانى والثالث، بحيث لا يسمح لمراقبى كل قسم بالظهور فى مباريات القسم الآخر.

كما تم الاتفاق على تخصيص زى موحد لمراقبى المسابقات، وعمل دورات مستقبلية للمراقبين لرفع كفاءتهم فى المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تطبيق تقنية الفيديو فى كأس مصر بداية من دور الـ32، حيث تقام مباريات هذا الدور فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق التقنية منعاً للجدل وتوفير مزيد من العدالة التحكيمية في مباريات كأس مصر.

وكانت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، قررت تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات قبل نهائى ونهائى كأس مصر فقط ترشيدا للنفقات، قبل أن يقرر المجلس الحالى تطبيق التقنية من دور الـ32 للبطولة.