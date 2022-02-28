شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إصابة ياسر إبراهيم بشد فى "الخلفية".. وغيابه عن تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ياسر إبراهيم مدافع الفريق من قائمة مباراة الأهلي التى ستواجه فاركو غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري، بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الخلفية.

كانت البداية بعدما اشتكى ياسر إبراهيم من آلام فى العضلة الخلفية بعد مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، حيث شعر بإجهاد فى العضلة الخلفية، وهو ما تسبب فى عدم مشاركة اللاعب فى مران فريقه الجماعي أمس الأحد واشتكى قبل مران اليوم من استمرار الآلام في العضلة الخلفية، لذا فضل الجهاز الفني استبعاده خشية من تعرضه للإصابة والغياب لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يجري ياسر إبراهيم أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات القادمة ويتحدد على نتيجته موقفه من اللحاق بمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا من عدمه.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز غدًا.

وضمت قائمة الاهلى 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.