شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: هنقاتل على البقاء بالدورى ونستحق الـ3 نقاط والمستوى فى تزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علاء عبد العال مدرب إيسترن كومبانى، عن سعادته بتحقيق أول فوز في بطولة الدورى، على سيراميكا في المباراة التي جمعتها اليوم في إطار الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

وقال علاء عبد العال في تصريحات بعد المباراة: "نستحق الثلاث نقاط وتعبنا الفترة الماضية وحققنا التعادل مع الاتحاد والمصرى، وقلت للاعبين هناك مباريات لازم نكسبها وكنا نستحق الفوز على المصرى ولكنه لم يحدث لكن ربنا كرمنا اليوم أمام سيراميكا من الفرق الكويسة جدا ونجحنا في عزل التلت الهجومى لهم الأخطر خاصة شادى حسين وحرمناهم من تشكيل الخطورة على مرمانا".

وأضاف مدرب إيسترن كومبانى: "تعاقدنا مع لاعبين ليست أسماء كبيرة ولكن تحقق الاستراتيجية التي ألعب بها وتحقق الأسلوب الخاص بى وكله بدعم مسئولي إيسترن كومبانى بضم 17 لاعبًا و3 أجانب وهى مهمة صعبة على المدير الفني ولكن الحمد لله المستوى في تزايد والأداء يتحسن في وقت قليل".

وأوضح علاء عبدالعال: "نقاتل من أجل بقاء إيسترن كومبانى في الدورى والثلاث نقاط قربونا من المنافسة على الهروب من منطقة الهبوط، والمشوار لسه طويل ولكن كنا بعيد والفوز قربنا، وطالبت من اللاعبين الاحتفال بالفوز ولكن لسه بدرى جدا".

وفاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم.

أحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح.

بهه النتيجة رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 6 نقاط جمعها من فوز وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف.