شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يعقد مؤتمراً صحفياً غداً عن مباراة مصر وقبرص فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد التنس ، برئاسة إسماعيل الشافعى، مؤتمرا صحفيا غداً، الثلاثاء، والخاص بالمباراة الحاسمة والفاصلة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز المؤهلة للمجموعة الثانية والمقرر لها يومى 4 و5 مارس المقبل بملعب السنتر كورت التاريخى بنادى الجزيرة، بحضور مسئولى الاتحادين المصرى والقبرصى واللاعبين والجهاز الفنى بالمنتخبين وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

كما طرح اتحاد التنس تذاكر المباراة المهمة للبيع من خلال منفذين فقط اتحاد التنس و نادى الجزيرة والذى يستمر حتى يوم الخميس المقبل وباسعار فى متناول الجميع 10 جنيهات لمن هم دون 14 عاما وللكبار 50 و100 جنيها حيث ينتظر الاتحاد واللاعبون بالفريق حضور اكبر عدد ممكن لا يقل عن 2000 مشجع من اجل المساندة والمؤازرة ليتمكن منتخبنا من حجز بطاقة الصعود الى المجموعة الثانية .

من جهة أخرى، يتدرب المنتخب الوطنى للتنس للرجال كاملا اعتبارا من أمس الأحد ، علي ملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة استعدادا لمباراته امام قبرص وذلك بعد انتهاء جميع اللاعبين من المشاركات فى البطولات الدولية داخل وخارج مصر .