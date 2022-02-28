شكرا لقرائتكم خبر عن النبريصي وبن خماسة على رأس 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه لملاقاة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء فى الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.وتواجد في القائمة 22 لاعبًا أبرزهم الفلسطيني خالد النبريصي والجزائري محمد بن خماسة اللذان انضما إلي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وضمت قائمة الدراويش كلا من: أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل في خط الوسط وجيه عبد الحكيم ودييجو فرناندو وخالد النبريصي في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل مصالحة جماهيره في بدء مسيرته لتصحيح الوضع الحالي الذي لا يليق بتاريخه وعراقته داخل وخارج مصر.