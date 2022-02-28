شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة تداهم محمد الشامي فى مران الإسماعيلي قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد الشامي، مهاجم الإسماعيلي، للإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية على هامش مشاركته فى التدريبات الأخيرة التى أقيمت ضمن الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بمسابقة الدوري العام.

وعقب تعرضه للإصابة، خرج الشامي من قائمة الفريق في هذه المباراة على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي سريع قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية.

ويحل الإسماعيلي ضيفا علي مصر المقاصة في تمام الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الدراويش قد افتقد لخدمات ” الشامي ” عدة أسابيع لتعرضه بتمزق في العضلة الخلفية خلال منافسات مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت يناير الماضي، بكأس رابطة الأندية المحترفة.