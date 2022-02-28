شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى الاتحاد السكندرى الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

سجل الأنجولى مابولولو هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء حصل عليها خالد الغندور بعد تعرضه للدفع من مدافع طلائع الجيش ليحتسبها محمود عاشور دون تردد ويؤكد على صحتها تقنية الفيديو.

وأهدر لاعبو الجيش العديد من الفرص السهلة أمام مرمى أحمد يحيى حارس الاتحاد، وطالبوا بركلة جزاء في أول 5 دقائق واستدعى حكام الفيديو الحكم محمود عاشور الذى أكد أن اللعبة لا تستحق ركلة الجزاء.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: مصفى الزنارى، خالد سطوحى، محمد ناصف، زولا

الوسط: مهند لاشين، عمرو السيسى، شيكا، ميدو جابر، كريم الطيب

الهجوم: فيكتورى

تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبدالله نصيب

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، سيمبورى، بنجامين

الهجوم: مابولولو

يدخل زعيم الثغر اللقاء بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة فى آخر لقاءين بالمسابقة، بينما يطمح فريق الطلائع فى استغلال الصحوة التى يعيشها عقب الفوز على فاركو فى لقاء الجولة الماضية.

ويدخل الاتحاد لقاء اليوم فى المركز التاسع برصيد 13 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل أربع مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 15 هدفا بينما استقبلت شباكه 17، بينما يخوض فريق الطلائع مواجهة اليوم فى المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين و3 تعادلات وخمس خسائر.