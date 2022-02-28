شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشكر مجلس إدارة وجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وذلك بعد الدعم الذى قدموه خلال الفترة الماضية.

كما حرص كارتيرون خلال جلسته مع رئيس الزمالك على تقديم الشكر للجماهير التي ساندته خلال الفترة الماضية، موضحا أنه كان يتمنى تحقيق نجاحات جديدة.

وأضاف كارتيرون أن الجميع حاول مساعدة الفريق قدر الإمكان لتحقيق نجاحات مع القلعة البيضاء لكنه حزين للرحيل، خاصة أنه كان يتمنى تحقيق بطولة جديدة مع الزمالك. واختتم كارتيرون تصريحاته بأنه كان حريصا على انهاء التعاقد مع نادي الزمالك بدون مشكلات أو التقدم بشكاوى للفيفا وأن يتم بالتراضي.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فسخ التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالتراضى، بعد تدهور نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى منصور، فى فيديو بثه على الموقع الرسمى للزمالك، إنه تم عقد جلسة مع كارتيرون واعترف خلالها بصحة التسجيل الصوتى الذى نسب إليه، وإنه كان يخشى الإطاحة به فى أى وقت.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على الرحيل مقابل حصوله على راتب شهرين، منهما شهر سابق، ليتم فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين، ووجه المدرب الشكل للإدارة ولجمهور الزمالك.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه انتهى من جلسته مع كارتيرون وسيعقد جلسة أخرى مع اللاعبين، لافتًا إلى أنه سيمنح اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم فرصة للتجديد الخميس المقبل، ومن يرغب فى التجديد سنرحب به ومن يرفض فلن نقف أمام رغبته.

ويتولى أسامة نبيه مدرب عام الفريق مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد فسخ عقد الفرنسى باتريس كارتيرون بالتراضى.