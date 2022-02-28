مران الزمالك.. نبيه يبدأ عمله.. وظهور الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ أسامة نبيه، المدرب العام الجديد للزمالك، عمله مع الفريق إلى جانب أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، اليوم الاثنين تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر، بعد فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فسخ التعاقد مع كارتيرون بالتراضي، مع تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام الجديد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب اليوم الاثنين، حيث حرص علي تحفيز لاعبيه مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد من أجل عودة الفريق لمكانته المعهودة والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

كما شدد نبيه على ضرورة تقدير اللاعبين لقميص نادي الزمالك والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات.

وحرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول، على الوجود في مران الزمالك، حيث عقد جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس الفريق، عقب انتهاء التدريب، استفسر خلالها عن حراس الزمالك وبعض الأمور الفنية.

من جانبه، أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريبات الجري بالكرة حول الملعب، على هامش تدريب اليوم الاثنين، حيث يعاني من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وحصل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق على راحة من التدريبات، حيث يعاني من إصابة بكدمة في القدم، ليفضل الجهاز الطبي للفريق منحه راحة من التدريبات الجماعية.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا بخوض تدريبات استشفائية خلال المران، خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وكان الزمالك خسر أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، برصيد نقطتين، بفارق أربع نقاط خلف الوداد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.