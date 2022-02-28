طلائع الجيش يخطف نقطة من الاتحاد في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل (1-1) مباراة الاتحاد السكندري مع ضيفه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، في الجولة 11 من الدوري المصري.

سجل كريستوفاو مابولولو هدف الاتحاد في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، فيما أحرز أحمد سمير هدف تعادل الطلائع في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الطلائع إلى 10 نقاط في المرتبة الـ14.

تشكيل الاتحاد:

حارس المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: صبري رحيل - عبد الله نصيب - محمود شبانة - هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا" - خالد الغندور - سعيدو سيمبوري - أحمد عادل "ميسي".

خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو - بنجامين بواتنيج.

تشكيل طلائع الجيش:

حارس المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - خالد سطوحي - محمد ناصف - مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن "زولا".

خط الوسط: عمرو السيسي - عبد الرحمن أسامة "شيكا" - كريم الطيب - ميدو جابر.

خط الهجوم: فيكتوري بنينيانجبا.

تفاصيل المباراة:

فرصة خطيرة للطلائع في الدقيقة السابعة لكن تسديدة بنينيانجبا تصطدم بالعارضة.

الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة ركلة جزاء محتملة للطلائع بعد لمسة يد من أحد لاعبي الاتحاد، ويقرر عدم احتسابها في النهاية.

النتيجة لا تزال سلبيا بعد مرور أول ربع ساعة من المباراة.

أحمد نبيل "مانجا" لاعب الاتحاد يحصل على أول إنذار في الدقيقة 28 من المباراة بعد تدخل قوي على أحد لاعبي الطلائع.

الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 32 بعد مخالفة على مصطفى الزناري أثناء التحام هوائي مع مهاجم الفريق السكندري.

تقدم مابولولو لتسديد ركلة الجزاء بنجاح ليفتتح بها التسجيل في الدقيقة 34.

غياب الفرص الخطيرة في أول 10 دقائق من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 71 سجل أحمد سمير هدف تعادل طلائع الجيش بعدما وصلته الكرة على أعتاب منطقة الجزاء بتمريرة رائعة من وسط الملعب، ليحولها بتسديدة مباغتة إلى داخل الشباك.