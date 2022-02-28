مابولولو يتساوى مع مروان حمدي في صدارة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد السكندري من تسجيل هدف لفريقه، في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مابولولو هدف الاتحاد الأول في شباك طلائع الجيش من ركلة جزاء، حصل عليها الفريق السكندري في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

ووصل مابولولو لهدفه السادس مع الاتحاد السكندري الموسم الحالي في الدوري المصري الممتاز، ليتساوى مع مروان حمدي مهاجم سموحه في صدارة جدول ترتيب الهدافين.

وانضم كريستوفاو مابولولو إلى الاتحاد السكندري الموسم الحالي قادمًا من نادى أول أغسطس الأنجولي لمدة 3 سنوات.