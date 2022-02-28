تقارير: اتجاه في فيفا لاستبعاد روسيا من كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجري حاليًا مناقشات متقدمة لاستبعاد روسيا من كأس العالم 2022 بسبب الأزمة السياسية الروسية الأوكرانية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس، فإن الاتحاد الدولي يخطط لاستبعاد روسيا ما لم يجد جديد بشأن الأزمة الحالية مع أوكرانيا، قبل حلول يوم 24 مارس القادم.

وأوضحت الوكالة، بناء على تصريحات من مصدر لم تذكر اسمه، أن استبعاد روسيا من كأس العالم سيكون عن طريق منع الفريق من خوض مباريات ملحق التصفيات الأوروبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب روسيا مع بولندا يوم 24 مارس القادم، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المنتصر من بين السويد والتشيك في مباراة تصعد بالفائز إلى المونديال.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن ثلاثة قرارات ضد المنتخب الروسي، حيث سيتم منعه من خوض مبارياته على أرضه، مع حجب العلم الروسي والنشيد الوطني قبل المباريات.