الزمالك يمنح كارتيرون درع النادي بعد فسخ التعاقد بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

حضر باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك لتدريب اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر ومعاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس برفقة أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وحرص الجهاز الفني السابق على وداع اللاعبين بعد رحيل المدير الفني ومعاونيه بالتراضي عن تدريب الفريق، وقام أمير مرتضى بمنح درع النادي لكارتيرون.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون على مصافحة اللاعبين والجهاز الفني الجديد وتمنوا للفريق التوفيق في الفترة المقبلة .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، و تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.