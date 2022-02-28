فشل في الفوز على الأهلي وتوج بالدوري.. ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك في ولايته الثانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون للرحيل عن تدريب الأبيض بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ورغم تتويج كارتيرون مع الزمالك بالدوري المصري الموسم الماضي، إلا أن الفريق تراجع هذا الموسم، خاصة في دوري الأبطال حيث جمع نقطتين من 3 مباريات في دور المجموعات، ليصبح موقف الأبيض صعب في مجموعته.

وجاءت هزيمة الزمالك أمام الوداد المغربي 3-1 في دوري الأبطال هي القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث تم تحويل كارتيرون إلى التحقيق.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدم كارتيرون في ولايته الثانية مع الزمالك؟

خاض كارتيرون مع الزمالك في ولايته الثانية 45 مباراة، حقق الفوز في 28، وتعادل في 9، وخسر في 8 مباريات.

موسم 2020-2021

تولى كارتيرون القيادة الفنية للزمالك قبل مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا في ستاد القاهرة ولكنه تلقى الهزيمة بهدف دون رد.

ونجح في تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة 2-0، وفاز في الجولة الأخيرة على تونجيث السنغالي 4-1، ولكن ودع الأبيض منافسات دوري الأبطال.

استطاع كارتيرون من التتويج بالدوري المصري الممتاز مع الزمالك، بعدما قاد الفريق في 20 مباراة، حقق الفوز في 14، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة أمام الأهلي.

وفي كأس مصر حقق الفوز في الثلاثة مباريات التي خاضها الزمالك، أمام حرس الحدود 3-1 في دور الأول، وفاز على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الـ16، وفي ربع النهائي حقق الفوز على مصر للمقاصة بهدفين دون رد.

موسم 2021-2022

خاض كارتيرون مع الزمالك الموسم الحالي في الدوري المصرين 9 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وفي دوري أبطال أوروبا لعب كارتيرون مع الزمالك 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة وحيدة.

وشارك كارتيرون مع الزمالك في بطولة كأس الرابطة المصرية، في 5 مباريات حقق فوزًا وحيدًا، وتعادل في آخر، وتلقى 3 هزائم، وتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة ليودع رسميًا منافسات البطولة.

أمام الأهلي

واجه كارتيرون في ولاية الثانية مع الزمالك، فريق الأهلي في قمة الكرة المصرية في 3 مناسبات، تعرض للهزيمة 2-1 في المباراة الأولى، وتعادل في اللقاء الثاني الموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي تلقى كارتيرون أكبر هزيمة له مع الزمالك، وأمام الأهلي في الدوري بنتيجة 5-3.