بعد 11 جولة.. إيسترن يتخطى سيراميكا ويحقق فوزه الأول بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فاز إيسترن كومباني على نظيره سيراميكا كيلوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع إيسترن كومباني من تحقيق أول فوز له في الدوري المصري بعد مرور 11 جول، حيث تعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، عن طريق محمد نعمان صالح لاعب إيسترن كومباني، من ركلة جزاء.

ووصل إيسترن كومباني للنقطة السادسة ليصبح في المركز ما قبل الأخير، فيما تجمد رصيد سيراميكا كيلوباترا عند النقطة 12 في المركز الـ11.

بدأ إيسترن كومباني المباراة بتشكيل: أحمد دعدور، الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح، أحمد داهش - عبد العزيز موسى - محمد ناصر (مودي)- أحمد متعب، عماد ميهوب - بليل آيت مالك.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كيلوباترا: محمد كوكو، علاء عطا، خالد صبحي، أحمد محسن، محمد حسن، كوبينا، سيف تقا، بلال السعدني، محمد إبراهيم، شادي حسين، باسم مرسي.

شهدت بداية المباراة هدوء كبير من الفريقين، وسط سيطرة لاعبي سيراميكا كيلوباترا على الكرة ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية.

انحصر اللعب في وسط الملعب، حتى ظهرت الخطورة الأولى في المباراة، لصالح سيراميكا، بعد عرضية كوابينا، وصلت لأحمد محسن ليسدد كرة من لمسة واحدة تمر بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 73 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإيسترن كومباني، سددها أحمد متعب، ولكن تصدى لها محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كيلوباتر، ليتدخل "فار" ليعيد تنفيذ ركلة الجزاء مرة أخرى، بعد أن أظهر تقدم الحارس على خط المرمى قبل تنفيذ الكرة.

تقدم محمد نعمان صالح لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 76، ليضعها على يمين الحارس ليعلن تقدم إيسترن كومباني.

حاول لاعبي سيراميكا كيلوباترا تعديل النتيجة، وسط تفوق كبير من دفاع إيسترن حتى أعلن حكم اللقاء، نهاية المباراة.