مرتضى منصور: نبحث عن مدير فني يليق بالزمالك.. ومن لن يجدد عقده سيرحل عنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة الفريق الأبيض، يبحث عن مدير فني جديد لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، يليق بنادي القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن اللاعب الذي لن يجدد عقده يوم الخميس المقبل سيرحل عن النادي.

وكان مرتضى منصور أعلن فسخ تعاقد باتريس كارتيرون مع الفريق بالتراضي دون اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب" عقب اجتماعه مع كارتيرون: |لدينا الآن اجتماع مجلس إدارة وسنتخذ قرار الاعتماد، وأمير مرتضى وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى يقوموا بالبحث عن مدير فني جديد منذ الصباح يليق بنادي الزمالك".

وأضاف: "توجنا ببطولات مع كارتيرون ونشكره على ذلك، ونتمنى الأفضل لنادي الزمالك في القادم، وأنهينا الجزء الخاص بالمدير الفني وسنجلس بعد ذلك مع اللاعبين".

واختتم رئيس الزمالك: "يوم الخميس من الساعة 12 وحتى الساعة 2، أي لاعب يريد تجديد عقده فليأتي لي في المكتب، وإذا كان لا يريد تجديد عقده فليعتبر نفسه خارج الزمالك وهنخرجه، نحن نحترم الجميع، ومن يريد الزمالك سنضعه فوق رأسنا".