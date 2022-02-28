أول تعليق من كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون،المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد قرار مرتضى منصور بإنهاء التعاقد معه، مساء اليوم الإثنين.

وقال كارتيرون في تصريحات بعد فسخ التعاقد:" أشكر جماهير الزمالك ورئيس النادي، حصلت على الدعم من الجميع وحزين على رحيلي وكنت أتمنى تحقيق بطولة ثانية مع الزمالك".

وأضاف:" لا أود الدخول في أى مشكلة مع النادي واللجوء لفيفا، أرغب في إنهاء التعاقد بشكل ودي لأنني أرغب في العودة إلى النادي في أي وقت ".

واتفق نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض على فسخ التعاقد بالتراضي.

وتعقد موقف الزمالك في المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد بالجولة الثالثة وسبقها تعادلين أمام بترو أتلتيكو بالجولة الأولى (2-2) وساجرادا الأنجولي (0-0).

جدير بالذكر أن عقد كارتيرون مع الزمالك كان يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 300 ألف دولار أمريكي.