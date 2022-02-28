رسمياً.. مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فسخ تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، بالتراضي دون اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان من المقرر أن يجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع كارتيرون ظهر اليوم الاثنين للتحقيق في خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1 بدوري أبطال أفريقيا، لكن لم يتم الاجتماع.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب" عقب اجتماعه مع كارتيرون: "كارتيرون حضر إلى جلسة التحقيق أو الاستماع مثلما طلبت منه، وأجاب بكل صراحة حول التسريب وأن ما بدر منه كان نوع من الاندفاع، لأنه كان يشك أنني أريد أن أجعله يرحل في أي وقت".

وأضاف: "سألته عن إذا كان أحد تدخل في عمله أو أنه يقوم بإشراك بعض اللاعبين والبعض الأخر لا، ولكنه قال أن هذا لم يحدث، ولم يتدخل مجلس الإدارة تماما في عمله".

وتابع: "كارتيرون يقدم اعتذاره لجماهير نادي الزمالك، وقال أنه لم يتعمد التعادل أو الهزيمة وهو يحب نادي الزمالك، وقال أنه يريد فسخ التعاقد بشكل متحضر، لأنه إذا أراد العودة لنادي الزمالك في أي وقت من الأوقات لن يكون لديه مشكلة في ذلك".

وواصل رئيس الزمالك: "كارتيرون تحدث أيضاً عن اللجان السابقة والمستحقات التي يطالب بها اللاعبون وأنهم كانوا يرفضوا الجلوس مع هذه اللجان لأنهم لا يلتزموا بوعودهم".

وأكمل: "انتهينا بكل أدب واحترام بفسخ عقد كارتيرون ولديه مرتب شهر وهذا حقه وسيأخذ شهر أخر وسنفسخ التعاقد دون اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم كتابة ذلك الأمر وسيتم ترجمته واعتماده ".

ووجه مرتضى منصور رسالة شكر للمدرب الفرنسي: "نقول لكارتيرون ذلك الأمر بصفتنا نادي متحضر ونشكرك على الفترة الماضية ونتمنى التوفيق لك في أي نادٍ تذهب إليه".

واختتم مرتضى منصور حديثه قائلاً لكارتيرون ضاحكاً: "لو لقيتك في نادي التعاون مرة أخرى مش هسيبك".