الامارات | وفاة 5 لاعبين في السودان بطريقة غريبة!

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 5 لاعبين في السودان بطريقة غريبة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي خمسة من لاعبي فريق "الملاحة" لكرة القدم في السودان مصرعهم غرقا في نهر النيل بعدما غرق القارب الذي كان يقلهم من الضفة الشرقية لنهر النيل إلى مدينة المتمة الواقعة في الضفة الغربية للنيل وذلك لأداء مباراة مع فريق الجريف.

وذكرت شبكة "سودان ناو" على موقعها الإلكتروني أن المتوفين هم: وقيع الله عبد القيوم والمهدي حسن العوني وعامر محمد سعيد وعمار محمد سعيد ومحمد فضل السيد أبو عروض.

ونعى وزير الثقافة والإعلام المكلف والناطق الرمي باسم حكومة ولاية نهر النيل خالد محمد الدين، المتوفين مقدما التعازي إلى زويهم إنابة عن حكومة الولاية.

يذكر أن ولاية نهر النيل السودانية ظلت تشهد حوادث غرق متكررة في النيل كان أشهرها حادثة غرق 20 طالبا وطالبة كانوا يستقلون قاربا صغيراً.

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